何かと便利なコンビニだが、「割高」というイメージから、利用を控えている人も多いのでは。だが実は、ちょっとした工夫でお得に活用できる場面も少なくない。コンビニ研究家・田矢信二さんに、賢い使い方を聞いた。【写真】「専門店レベル」評論家イチ推しのコンビニ食品購買データから無料引換券やクーポンが日々の買い物で少しでも出費を抑えたい─。そんな中、意外と活用しきれていないのがコンビニだ。「コンビニは便利さ