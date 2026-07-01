〈《元幹部が告発》ウイグル人やチベット支援者のサイトを“テロ関連”として削除…アメリカ政府に隠し通した、Facebook経営陣による「中国へのヤバすぎる特別対応」とは〉から続く「無責任さが多くの人の死を招いた」――。Facebook（現Meta）の元公共政策担当幹部サラ・ウィン・ウィリアムズ氏は、ミャンマーで起きた惨劇をそう振り返る。【写真】この記事の写真を見る（2枚）2014年、ミャンマーでは“Facebook＝インターネッ