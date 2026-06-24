「どうしても気に食わない」”日本代表10番”の変化。カタールW杯後の３年半で芽生えた感情【W杯】
北中米ワールドカップのグループステージ２試合を終え、日本代表は１勝１分の勝点４。次節のスウェーデン戦を残し、決勝トーナメント進出に大きく前進している。それでも日本代表の"10番”堂安律に慢心はない。視線の先にあるのは、あくまでも勝利だ。
「全ての試合勝ちに行く。これは森保（一）さんが監督になってから、１度も負けていい試合なんてないと話していましたし、状況がどうであれ勝ちに行くのは、日本代表として戦う以上、当たり前の目標かなと思います」
その言葉どおり、今大会の堂安は攻守両面でチームのために走り続けている。ゴールやアシストといった目に見える結果だけを追い求めるのではなく、勝利のために自らを犠牲にすることも厭わない。その献身ぶりからは、日本代表への強い責任感が伝わってくる。
「日本代表として他の国に負ける辛さを今まで経験してきました。やっぱり試合に負けたくないって。目の前の相手が喜んでいる姿がどうしても気に食わないので。全ての試合に勝ちたいですし、どんな強豪国であれ、どんな有名選手であれ、僕たちが勝って、僕たちが喜ぶ。ウィナーとしてピッチを去りたい感情は、常に代表としてこの３年半の間に芽生えてきているものです。勝利にこれほど飢えていることは今までのサッカー人生でもなかったので、勝ちたいですね」
敗戦の悔しさを知っているからこそ、勝利への執念は誰よりも強い。チームのために走り、戦う。その姿勢は今大会のプレーにも色濃く表れている。
カタール・ワールドカップから３年半。勝利への飢えを力に変えながら、堂安は本気で世界制覇を掴みに行く。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
「全ての試合勝ちに行く。これは森保（一）さんが監督になってから、１度も負けていい試合なんてないと話していましたし、状況がどうであれ勝ちに行くのは、日本代表として戦う以上、当たり前の目標かなと思います」
「日本代表として他の国に負ける辛さを今まで経験してきました。やっぱり試合に負けたくないって。目の前の相手が喜んでいる姿がどうしても気に食わないので。全ての試合に勝ちたいですし、どんな強豪国であれ、どんな有名選手であれ、僕たちが勝って、僕たちが喜ぶ。ウィナーとしてピッチを去りたい感情は、常に代表としてこの３年半の間に芽生えてきているものです。勝利にこれほど飢えていることは今までのサッカー人生でもなかったので、勝ちたいですね」
敗戦の悔しさを知っているからこそ、勝利への執念は誰よりも強い。チームのために走り、戦う。その姿勢は今大会のプレーにも色濃く表れている。
カタール・ワールドカップから３年半。勝利への飢えを力に変えながら、堂安は本気で世界制覇を掴みに行く。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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