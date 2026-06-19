新ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』（日本テレビ系）公式Instagramは6月17日、投稿を更新。俳優の比嘉愛未さん、timeleszの松島聡さん、STARTO ENTERTAINMENT所属ジュニアの山岸想さんによる貴重なスリーショットを公開しました。【写真】比嘉愛未&松島聡&山岸想の貴重なスリーショット「かわいいかわいいかわいい」同アカウントは「比嘉さんが4月期にご出演されていた#タツキ先生は甘すぎる！で息子役だっ