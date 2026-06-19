「この3ショットは…」STARTOジュニア、“憧れの存在”との3ショット公開！ 「激アツすぎます」「レア」
新ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』（日本テレビ系）公式Instagramは6月17日、投稿を更新。俳優の比嘉愛未さん、timeleszの松島聡さん、STARTO ENTERTAINMENT所属ジュニアの山岸想さんによる貴重なスリーショットを公開しました。
【写真】比嘉愛未&松島聡&山岸想の貴重なスリーショット
コメントでは、「この3ショットは… 公式さんありがとうございます」「ずっと聡ちゃんに憧れてる山岸くん。いつか共演できますように」「3人の笑顔が最高です」「レアなオフショ嬉しい」「激アツすぎます」「かわいいかわいいかわいい」「想くんと憧れの聡くんのWそうくん」などの声が寄せられています。
(文:五六七 八千代)
【写真】比嘉愛未&松島聡&山岸想の貴重なスリーショット
「かわいいかわいいかわいい」同アカウントは「比嘉さんが4月期にご出演されていた #タツキ先生は甘すぎる！で 息子役だった山岸想さんと スタジオでばったり」とつづり、1枚の写真を公開しました。白衣姿の比嘉さん、スクラブ姿の松島さん、私服姿の山岸想さんが並び、そろって笑顔を見せています。「実は、山岸さん… 松島さんが憧れの存在だそうで 3人でお写真いただきました！」とのことです。
7月より放送開始予定7月8日22時からスタートする同ドラマ。6月3日には「先ほど地上波で流れたティザー映像はご覧いただけましたか？」とつづり、ティザー動画を公開しました。母子救命救急の現場を舞台にした緊迫感あふれる世界観が描かれており、コメントでは「これだけでとても引き込まれました。ドラマスタートがとても楽しみです」「めっちゃカッコよくて素敵なティザー…!」「楽しみ！比嘉さんも聡ちゃんも素敵」など、放送開始を心待ちにする声が多数寄せられています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)