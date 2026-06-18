日本航空（JAL）は、ビジネスクラスの新しい機内食サービススタイルの対象路線を拡大する。現在はニューヨーク線限定で提供しているもので、1食目ではデザートサービスにフルーツやチーズを追加する。2食目には全員にセットメニューを提供する。従来どおり、間食としてアラカルトメニューを用意している。開始時期は、ロサンゼルス線とパリ線で6月から、その他アメリカ（ハワイ・グアムを除く）とヨーロッパ、中東、シドニー線で9