「阪神１０−３楽天」（１７日、甲子園球場）

鮮やかな緑の戦闘服を身にまとい、チームに垂れ込む暗雲を一掃した。阪神・大竹は６回３安打無失点で楽天打線を制圧した。「相手バッターがどんどん振ってきていたので、初球の入りから意識して投げていきました」と納得の快投だった。

初回を三者凡退で立ち上がると勢いに乗り、二、三回も三者凡退とした。唯一のピンチは２点リードの五回１死一、三塁。村林と対峙（たいじ）した。３球目に、打たせるための球を投げた。三遊間に転がるゴロを熊谷が軽快にさばき、遊ゴロ併殺とした。「１点はしょうがないかなと。１点で終わるように」と話したが、想定以上の投球だった。

５月２日の巨人戦（甲子園）以来の勝利だ。白星が遠い期間も続けている習慣がある。自身の投球で良かった点を書き出し、必ず試合前に確認しているという。「（試合の）臨場感というか、刻みやすい。五感に刻んでいくという」。あえてペンとノートを使い、作り上げた“大竹ノート”が相棒だ。

悪夢の５連敗から抜け出し、３勝目をつかんだ。「トンネルが長かったですけど、ここから勝ちまくっていけるように」。お立ち台では最高の笑顔が輝いた。