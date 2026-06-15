長引く夏の酷暑、短くなる春と秋、熱帯雨林気候化しつつある梅雨。温暖化による極端な気候の変化に体調を崩していませんか？『NHK明日から使えるMOOK 木村容子＆ワタナベマキの “新” 東洋医学季節の変わり目いたわり薬膳』では、東洋医学の知恵を活かし、これまでの常識をアップデート。さらにワタナベマキさんのお手軽絶品薬膳で、いつでもおいしく食養生ができます。 今回は、これからの時期に悩む人も多い「梅雨だ