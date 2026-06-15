8回に7号ソロを放つなど2安打1打点と奮起【MLB】Wソックス 6ー4 ドジャース（日本時間15日・シカゴ）ドジャースのムーキー・ベッツ内野手は14日（日本時間15日）、敵地で行われたホワイトソックス戦に「4番・遊撃」で先発出場。6月初アーチとなる7号ソロを放つなど復調の兆しを見せた。試合後、ダニー・リーマン監督代行は「ムーキー（・ベッツの状態）は非常によさそうだった。とても心強いことだ」と活躍を称えた。不振に苦