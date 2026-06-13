不倫クズ夫が土下座！最終回で“サレ妻”が実行した強烈制裁に「頭ぶっ飛んでる」＜余命３ヶ月のサレ夫＞

主演・白洲迅×ヒロイン・桜井日奈子による禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』。

6月12日（金）に放送された最終回では、“サレ妻”の砂山明菜（映美くらら）が、不倫にとどまらず会社で部下を巻き込み不正行為まで働いていた夫・砂山ケンジ（高橋光臣）についに離婚を言い渡す展開に。

ケンジが人前でなりふり構わず土下座する、壮絶な場面が描かれた。

【映像】妻の離婚宣言に不倫夫が秒速土下座！

◆「私の夫という職務も今日で解任」

前回第7話で明菜は、主人公・高坂葵（白洲迅）から、夫のケンジが会社で不正に手を染め、部下から内部告発されかけていることを知らされた。これまでケンジの不倫を容認していた明菜だが、これによってついに離婚を決意する。

そして続く最終回、ケンジが取引先の面々に不倫動画の炎上騒動について釈明を行っていると、そこに明菜が現れた。

明菜は必死に釈明するケンジの言葉を遮り、「あなたはもうこの会社の人間じゃない！ 砂山グループとも私個人とも関係ない！」と言い放つ。

ケンジは「何言ってる！ 俺がイチから育てた会社だぞ!?」と反論するが、明菜は「だったらなんでもっと大切にしないの！ その大切な会社を、社員を、危険にさらしたのはあなたじゃない！」と一蹴した。

そして明菜は、ケンジを社長から解任する決議が下ったと告げ、「私の夫という職務も今日で解任」と離婚届を取り出す。

するとケンジは、人目も気にせず「申し訳ない！ 許してくれ！」と土下座し、明菜にすがりついた。しかし明菜の心は変わらず、ケンジに離婚届を書かせる。

さらに明菜は、その場にいたケンジの不倫相手・高坂美月（桜井日奈子）に証人の欄への署名を頼んだ。同じく証人欄には美月の夫・葵の名前もあり、美月は「あんた、意外と頭ぶっ飛んでるね」と言い放っていた。