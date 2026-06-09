ある日突然、身に覚えのない罪で逮捕され、248日間にわたって拘置所から出してもらえない――。そんな悪夢のような出来事が、実際に上場企業の社長の身に起きた。その全記録をもとにした映画『負けへんで』が、2026年11月13日(金)に全国公開される。主演は内野聖陽さん。共演に松本若菜さん、北村一輝さんが名を連ね、監督は『空飛ぶタイヤ』『超高速！参勤交代』の本木克英さんが務める。【画像】無実の罪ですべてを失う社長・藤