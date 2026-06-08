うっかり違反に要注意！ “絶対NG”な「即アウト」の使い方とは2026年も6月に差し掛かり、夏さながらの暑さを感じる日も増えてきました。厳しい日差しから車内の温度上昇を防いだり、直接肌に当たる紫外線を和らげたりするために、「サンシェード」や「車内用カーテン」を活用するドライバーは少なくありません。【画像】すげえぇぇ！ これが暑い車内を「最速で冷やす方法」です！（18枚）カー用品店などでも多種多様なアイ