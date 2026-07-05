4日午後2時半ごろ、北海道の大雪山系トムラウシ山（2141メートル）で、下山中の帯広市の60代男性がヒグマを目撃し、後から来た佐賀県や福岡県の40〜50代の男女3人とともに、山中で立ち往生した。4人は約3時間半後に北海道警のヘリに救助され、けがはなかった。道警新得署によると、男性は登山道の約50メートル先で体長1.5メートルほどのヒグマを目撃。午後4時5分ごろ、後から合流した3人のうち1人が「クマを目撃し立ち往生して