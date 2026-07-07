捜査関係者によりますと、きょう午前10時すぎ、東京・檜原村にある施設「都民の森」の近くで、「コグマに襲われて100メートルほど滑落し、足をけがしている人がいる」と通報がありました。1人がけがをしていて、現在、警視庁などが救助活動を行っているということです。現場は、山梨県との県境近くです。