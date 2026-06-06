【モデルプレス＝2026/06/06】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の大谷映美里が6月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。姉や両親が撮影した写真を公開し、反響を呼んでいる。【写真】指原プロデュース28歳美女「素敵なお父さんお母さん」姉撮影の両親との3ショット◆大谷映美里、姉＆両親撮影のショット披露大谷はコメントに「いつも可愛く撮ってくれてありがとう」と言葉を添え、2枚の写真を投稿。ほっ