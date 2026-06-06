＝LOVE大谷映美里「お姉ちゃんが後ろから撮ってる」両親との3ショット公開「仲良し家族尊い」「素敵なお父さんお母さん」の声
【モデルプレス＝2026/06/06】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の大谷映美里が6月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。姉や両親が撮影した写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】指原プロデュース28歳美女「素敵なお父さんお母さん」姉撮影の両親との3ショット
大谷はコメントに「いつも可愛く撮ってくれてありがとう」と言葉を添え、2枚の写真を投稿。
ほっそりとした美しい腕が際立つガーリーなイエローのノースリーブ姿の大谷と、その写真を両親が並んで撮影している風景を姉が後から撮影したショットを投稿しており、両親が撮影している様子の写真にはALTテキストに「お姉ちゃんが後ろから撮ってる」と状況の説明も添えている。
この投稿に、ファンからは「愛情伝わってくる」「仲良し家族尊い」「可愛くて仕方ないよね」「素敵なお父さんお母さん」「幸せが一杯」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】指原プロデュース28歳美女「素敵なお父さんお母さん」姉撮影の両親との3ショット
◆大谷映美里、姉＆両親撮影のショット披露
大谷はコメントに「いつも可愛く撮ってくれてありがとう」と言葉を添え、2枚の写真を投稿。
ほっそりとした美しい腕が際立つガーリーなイエローのノースリーブ姿の大谷と、その写真を両親が並んで撮影している風景を姉が後から撮影したショットを投稿しており、両親が撮影している様子の写真にはALTテキストに「お姉ちゃんが後ろから撮ってる」と状況の説明も添えている。
◆大谷映美里の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「愛情伝わってくる」「仲良し家族尊い」「可愛くて仕方ないよね」「素敵なお父さんお母さん」「幸せが一杯」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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