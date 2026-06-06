一般財団法人労務行政研究所（東京都品川区）は、このほど東証プライム上場企業の「2026年夏季賞与・一時金（ボーナス）の妥結水準調査」を実施、その結果を発表しました。それによると、東証プライム上場企業の全産業ベース（113社、単純平均）は「88万1915円」で、2022年以降5年連続の増加となりました。【調査結果】東証プライム上場企業113社の「2026年夏季賞与・一時金の妥結水準」調査は、東証プライム上場企業（支給水準113