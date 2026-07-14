たかが網、されど網――焼肉に欠かせない要素「網交換100円」――かつては無料サービスが当たり前だった焼肉の網交換。それがここ最近になって、有料化に踏み切る焼肉店がどんどん増えていると聞く。結論から言えば、近年の焼肉店を取り巻く環境を鑑みれば、この流れも致し方ないと筆者は思う。現在、輸入肉は牛や豚、鶏すべての価格がとてつもなく高騰している。くわえて中東情勢の悪化でガス代・電気代などの光熱費も上がり続け