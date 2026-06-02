【前後編の前編／後編を読む】恋人の「姪」の顔を見て、ひっくり返るほど驚いた…結婚もハメられた？それでも41歳夫が夫婦でいることにしがみつくワケ「結婚は修業の場」とか「結婚に必要なのは忍耐」とか、結婚についてはあまり良いイメージの言葉が見つからない。結婚は人生の墓場と嘆く人を見たことはないだろうか。一般的には半分ジョークや自虐で使われているのだが、男女ともにそれまで自分のために使えていた時間やお金な