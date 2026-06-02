5月27日、ホワイトハウスで行われた閣議で閣僚たちの発言に耳を傾けるトランプ大統領/Win McNamee/Getty Images（CNN）トランプ米大統領は1日、ABCニュースに対し、ホルムズ海峡の再開とイランとの停戦延長に関する合意は「今後1週間で」成立可能だと考えていると述べた。外交交渉の可能性は依然として残っていると示唆しつつも、トランプ氏は「承認するにはまだいくつかの条件を満たす必要がある」と指摘した。イスラエルによるレ