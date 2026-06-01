現職と新人の3人が争った新潟県知事選挙。5月31日に投開票が行われ現職の花角英世氏が3選を果たしました。TeNYでは読売新聞と共同で出口調査を行いました。その出口調査の結果や投票率などについて見ていきます。今回の出口調査では柏崎刈羽原発が再稼働したことへの評価について聞きました。 ◆原発再稼働の評価は こちらがその結果です。「妥当だと思う」は33パーセント、「どちらかと言えば妥当だと思う」は34パ&#