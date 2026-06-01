「もうNISAを始めるには遅いのではないか」。そう感じている人は少なくない。【こちらも】NISA成長投資枠の次の一手AI・半導体投資に注目新NISAが始まって約2年が経過し、早期参入組が含み益を積み上げているニュースを目にするたびに、出遅れ感を抱く人も多いだろう。しかし結論から言えば、2026年からNISAを始めても十分に間に合う。さらに言えば、今も貯金だけで資産を守ろうとしている人には、決して他人事の話題では