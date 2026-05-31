暑くなってきたので『お留守番だよ』とわんこに伝えると、あからさまに落ち込んで…！？素直で可愛すぎるわんこの表情が話題を呼び、「暑いけど一緒に行きたいんだよね」「言葉よく分かってますね！」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：暑くなってきたので『お留守番』と大型犬に伝えた結果→言葉を理解した瞬間…あまりにも素直な『表情』】 お留守番をお願いされたわんこ TikTokアカウント「ymt33