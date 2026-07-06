世界1位を撃破した大坂なおみ【写真：ロイター】THE ANSWER

大坂なおみのプレーに海外メディアが絶賛「手が付けられないほど圧倒的」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 大坂なおみがウィンブルドン8強入りを果たしたことが話題となっている
  • 世界ランク1位サバレンカに6-2、7-6のストレート勝ちを収めた大坂
  • 海外メディアは「手が付けられないほど圧倒的」と大坂のプレーを絶賛した
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 福田萌「日本に戻る」という決断
  2. 2. はいだしょうこ 選考秘話明かす
  3. 3. みな実 妊娠発表したくなかった
  4. 4. 橋本愛 過去の騒音トラブル物議
  5. 5. 「騒音で持病が悪化」ツアー中止
  6. 6. 15歳が転落死 逃走の16歳を逮捕
  7. 7. 小学校火災 元刑事が怒りの告発
  8. 8. 15歳転落死 去った16歳は友人か
  9. 9. 本田圭佑 ライセンスめぐり提言
  10. 10. 太陽で大規模爆発 GPS乱れる恐れ
  1. 11. 佐藤二朗の騒動に「一般論」語る
  2. 12. 有吉 水ダウで炎上の芸人に言及
  3. 13. 佐藤二朗の騒動でよみがえる悪夢
  4. 14. 60代男性死亡 浴室には女性遺体
  5. 15. 全員1年生の野球部 コールド勝利
  6. 16. 大野智 芸能界との縁切らぬ理由
  7. 17. 講談社「シリウス」印税未払いか
  8. 18. 大谷の球宴投手落選 ファン激怒
  9. 19. 阪神 まさかの幕切れ甲子園騒然
  10. 20. 今年の新米 3000円割れの予想も
  1. 1. 15歳が転落死 逃走の16歳を逮捕
  2. 2. 15歳転落死 去った16歳は友人か
  3. 3. 小学校火災 元刑事が怒りの告発
  4. 4. 太陽で大規模爆発 GPS乱れる恐れ
  5. 5. 60代男性死亡 浴室には女性遺体
  6. 6. 今年の新米 3000円割れの予想も
  7. 7. 政府 愛子さま「皇族」と認めず?
  8. 8. レッサーパンダの風太 23歳に
  9. 9. 日本の技術者 DJIに高給で流出
  10. 10. 15歳転落死 16歳は「パニック」
  1. 11. 本物の金持ち 貧乏なフリする訳
  2. 12. 北海道の橋から車転落 意識不明
  3. 13. 両手にゴミ 心が「崩れた」姉
  4. 14. 約7.5億円で改修 プールオープン
  5. 15. 商業施設で照明コード焼ける火事
  6. 16. 台風9号が「大型」の台風に
  7. 17. 10代が突き飛ばされ重体 男逮捕
  8. 18. 5歳不明から2週間 手がかりなし
  9. 19. アジア最大犯罪組織幹部を再逮捕
  10. 20. 70代男性患者を搬送中の救急車が交通事故　交差点で別の車と衝突　事故の後、他の救急車で搬送《新潟》
  1. 1. 安倍元首相の遺品 約100点が展示
  2. 2. 60代夫 熟年不倫が止まらない?
  3. 3. NHK3年連続赤字、制作費大幅減か
  4. 4. 滋賀県知事に三日月氏4選　共産推薦ら3新人破る
  5. 5. 自民の消費税減税 石破氏が苦言
  6. 6. 山北町長選、７日に告示　新人で元町議２人の一騎打ちの公算大
  7. 7. 新人議員に「3回体当り」で懲罰
  8. 8. フィフィ「一切の関係を断った」
  9. 9. 漫画、アニメ保護へODA活用　海賊版対策で約10カ国を選定
  10. 10. 新制度にひろゆき氏「詐欺やん」
  1. 11. もっちゅりん販売中止「賢明」
  2. 12. 東京・調布市長選、新人で前都議の林明裕氏が初当選…投票率４３・６７％
  3. 13. 国がマイナンバーで現金給付へ
  4. 14. N国党・立花孝志氏ら書類送検
  5. 15. エアコンが引き起こす「肺炎」
  6. 16. 八田容疑者は絶対に…元刑事断言
  7. 17. 宿泊客に性的暴行? 店主の黒い噂
  8. 18. 13年前不倫 代償に「どうして」
  9. 19. 物価高 節約&エコな「50の習慣」
  10. 20. 慰安婦像 最優先は「韓国以外」
  1. 1. 28本の指を持つ猫 ギネス認定
  2. 2. 白人至上主義者の行進で物議
  3. 3. ヘンリー王子の訪英 一家非同行
  4. 4. 中国 地政学的に最悪と言える訳
  5. 5. 日本人が死亡…韓飲酒運転の実態
  6. 6. 14歳少年がパリ運河で暴走 波紋
  7. 7. 北朝鮮「ドローン開発」実態
  8. 8. アンコールワットから人消え悲嘆
  9. 9. 北京ビル衝突 識者が背景を語る
  10. 10. アリババ AIコーダー禁止を通達
  1. 11. 韓国の小学校でサッカー禁止令か
  2. 12. みさえ役の韓国声優が66歳で死去
  3. 13. 足の臭さにクレーム…衝撃の結末
  4. 14. カンボジア世界遺産の街で詐欺も
  5. 15. 韓国サッカー立て直す委員会発足
  6. 16. 7~9月 世界各地で異常気象の恐れ
  7. 17. ウ軍 露第2の都市を無人機攻撃
  8. 18. ローマ教皇、移民への寛容を訴え
  9. 19. 熱波影響で米の祝賀イベント中断
  10. 20. マクドナルドのサラダはビッグマックよりも高カロリー・高塩分・高脂肪で健康志向とは相容れないと判明
  1. 1. 破産の秀和G 9億円の債務超過
  2. 2. 75%の母親が悩む子どもの一言
  3. 3. 年収半減でも…再雇用選ぶ現実
  4. 4. 早期退職したら…年金額で悲劇
  5. 5. 50代からWEBライター 厳しい現実
  6. 6. 新ルールでUber単価渋くなった?
  7. 7. LINEで大規模アプデ 新機能解説
  8. 8. 「旅人」中田英寿氏の現在地は
  9. 9. 海外移住 見落としがち初期費用
  10. 10. 日本一危険な動物園 違法だった
  1. 11. マイクロン、広島で半導体量産へ
  2. 12. 同じ年金額でも 残酷な格差出る
  3. 13. 「内定0」就活生へ 戦い方を伝授
  4. 14. 「スタバ化」狙うも厚い壁に直面
  5. 15. 時すでに遅し リストラ策ハマる
  6. 16. 池袋駅西口の再開発 全貌を追う
  7. 17. 値上げ相次ぎ…高齢者に節約疲れ
  8. 18. 【モスバーガーを展開するモスフードサービス新業態】「MOSH Burger＆Bar」にて「MOSH プロテインスムージー」を提供開始
  9. 19. 伝説のプルゴリが破産告白 驚き
  10. 20. 幸楽苑と王将 明暗分かれた要因
  1. 1. Prime Day目前 狙うべき商品は?
  2. 2. ミュトス利用で異例の厳しい措置
  3. 3. Google Fitbit Air 装着レビュー
  4. 4. 【明日から】Amazon プライムデーでPC周辺機器・ガジェットがセールに
  5. 5. HTC Desireにソフトバンクのメールが使えるアプリを入れてみよう！全工程を画像で紹介【ハウツー】
  6. 6. ヴイストンの台車ロボット「４WDSローバーVer2.0」、4輪独立ステアリング駆動、可搬重量約40kg、ROSに対応
  7. 7. iPhone 12(仮)シリーズ、背面3DカメラはProモデルのみの噂
  8. 8. LINE15周年 編集機能や新プラン
  9. 9. 飛び上がってモンスターを狙い打ち！2Dアクション『ジャンピング勇者』：発掘！スマホゲーム
  10. 10. 掃除用具で街の汚れを落として作り上げるアート「リバースグラフィティ」
  1. 11. トムソン・ロイターが示した“判断を支援するAI”の実力 / バーガーキングの新作「ダーティ」登場【まとめ記事】
  2. 12. 例の虫「G」の最盛期は「7月」。相談内容から見るゴキブリ実態調査レポート！
  3. 13. 目を閉じても顔認証解除 Pixel4
  4. 14. ソフトバンクが正確な自分のアバター生成と服の質感も再現する新技術「バーチャルフィッティング」発表　未来の試着はデジタルツインでこうなる
  5. 15. 直感的なマウス操作で簡単！ デネットの「パソコンでハガキ作成＋宛名印刷24」
  6. 16. 【明日から】Amazon プライムデーで「AirPods Pro 3」や「AirPods 4」がセール価格に
  7. 17. 「AlterSend 無料で端末間転送」
  8. 18. カシオ計算機のヒアリングアシストイヤホン「earU ER-100」は周囲の音とデジタル補正音声が違和感なく融合して相手の声や音楽が自然に聞こえる
  9. 19. PS2の販売台数が公式に1億6000万台を突破、発売から11年後の2011年以降も1000万台を売り上げ最も売れたゲーム機に
  10. 20. Vol.10 Cutters Studios Tokyo 佐々木幸氏インタビュー。信頼度の高い安定性と使いやすさでワークフローも柔軟に[On Avid]
  1. 1. 本田圭佑 ライセンスめぐり提言
  2. 2. 全員1年生の野球部 コールド勝利
  3. 3. 大谷の球宴投手落選 ファン激怒
  4. 4. 阪神 まさかの幕切れ甲子園騒然
  5. 5. 【高校野球】「怒られてもいいと思ってる」 昨夏優勝の沖縄尚学のエース・末吉良丞が比嘉監督を恐れない理由
  6. 6. W杯 エムバペが試合後に怒り露わ
  7. 7. ルナール氏が代表監督を辞任へ
  8. 8. 神宮球場に「ミセス」花火再び
  9. 9. 大谷 厳しい口調で叱責する場面
  10. 10. まるで殺し屋 大谷の「裏の顔」
  1. 11. 葛飾区 23区初J1スタ構想策定へ
  2. 12. パラグアイ戦審判団に痛烈批判
  3. 13. 山本由伸 9勝目で日米野球に花
  4. 14. 実質ランニング本塁打甲子園騒然
  5. 15. 逞しすぎる...岡本和真の下半身
  6. 16. 米国代表FW出場可能に FIFA発表
  7. 17. 横浜FM 独特デザインの新ユニ
  8. 18. 阪神・村上 リベンジ星7勝目
  9. 19. 川口能活氏のストイック伝説
  10. 20. マンC モンガの獲得に26億円
  1. 1. 福田萌「日本に戻る」という決断
  2. 2. はいだしょうこ 選考秘話明かす
  3. 3. みな実 妊娠発表したくなかった
  4. 4. 橋本愛 過去の騒音トラブル物議
  5. 5. 「騒音で持病が悪化」ツアー中止
  6. 6. 佐藤二朗の騒動に「一般論」語る
  7. 7. 有吉 水ダウで炎上の芸人に言及
  8. 8. 佐藤二朗の騒動でよみがえる悪夢
  9. 9. 大野智 芸能界との縁切らぬ理由
  10. 10. 講談社「シリウス」印税未払いか
  1. 11. 佐藤二朗 騒動後初の冠ラジオ
  2. 12. 「努力不足」ヒカルに落語界反発
  3. 13. W杯珍プレー ふざけアテレコ物議
  4. 14. セクシー女優になった元アイドル
  5. 15. 梅田サイファー 活動を休止へ
  6. 16. ガーシー氏「上納」の実態明かす
  7. 17. はいだしょうこ 両親の職業告白
  8. 18. 松岡昌宏「仕方ない体調」に言及
  9. 19. 橋本愛の所属事務所 声明を発表
  10. 20. 指原 つい見てしまうYouTube告白
  1. 1. SASUKE 18年間出場叶わない男性
  2. 2. SWIMMER×PEKO 雑貨も登場7月
  3. 3. 寝不足は太る…減量成功の鍵は
  4. 4. モスバーガー たまごっち夏福袋
  5. 5. 「っはぁ〜」話しかけると夫はため息＆無視。3ヶ月も生活費をもらってないけど!?／わが子の正解がわからない（13）
  6. 6. 初デートで女心を掴んだ、男のキラーフレーズとは。2回目に繋げることに成功したワケ
  7. 7. BBIAのリップペンシルが話題
  8. 8. 出雲大社店限定！スタバがオシャレなご当地マグカップを発売
  9. 9. ツインテールお団子
  10. 10. 映画『SUKITA 刻まれたアーティストたちの一瞬』デヴィッド・ボウイ等撮影の写真家、鋤田正義に迫る
  1. 11. 日本酒や生ビール 990円飲み放題
  2. 12. 尽くしちゃいたい 意外な恋愛観
  3. 13. 「一生モノ」名品バッグを紹介
  4. 14. 「ダメな男に、惹かれやすい…」早稲田卒の才女は、母性本能溢れるイイ女だった
  5. 15. ユニクロT 垢抜けアクセコーデ
  6. 16. いい匂いがする人の「肌乗せフレグランス」
  7. 17. 離島を満喫！淡路島・沼島の立ち寄りスポット4選
  8. 18. 【プチプラ】ジェル級すぎる...秋ネイル??
  9. 19. アラフィフ向け しまむら夏服6選
  10. 20. 水切ヨーグルトで腸活おやつ2選