プロテニス選手の園田彩乃（30）が6日までに自身のインスタグラムを更新。キャミ姿を披露し、成績などを報告した。「東海中日テニス選手権ダブルスベスト8でした！」と、ペアを組んだ新見小晴との2ショットをアップ。「次は何年ぶりかの海外遠征チャレンジしてきます」と、海外遠征することを明かした。この投稿にフォロワーらからは「すごくかわいい」「視線が釘付け」「かわいいです」「ダブルビーバーちゃん」「海外チ