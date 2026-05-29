岡山県高校総体2026 【岡山県高校総体2026】5月28日にJFE晴れの国スタジアム（岡山市）で陸上競技が行われ、男子走り幅跳びで津田（津山）、女子1500mで横山（岡山朝日）、男子棒高跳びで新田（総社南）と、それぞれ1年生が制しました。 【28日の結果】〈男子400m〉1位 内田稜大（津山 3年） 48秒84 〈女子400m〉1位 永瀬友棉（岡山朝日3年）56秒39 〈男子1500m〉1位 舛谷夢生（倉敷2年）3分52秒56 〈女子15