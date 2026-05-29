株式会社PRIZMAは、業務上の意思決定や市場調査に関わるビジネスパーソン986人を対象に、「セルフリサーチ（意思決定の現場におけるリアルな課題）」に関する実態調査を実施した。その内容を一部を抜粋して紹介する。 本ニュースのサマリー 意思決定の7割は「主観」。しかし現場の8割はそれに「不安」を感じている データが欲しいのに、半数は「調査できない」という理想と現実の