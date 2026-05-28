モデルでフルート奏者のCocomi（25）が28日までに、自身のインスタグラムを更新。写真撮影のコツを伝授した。この日は「待ち時間に」と、ファンからの質問に答えたCocomi。「奥さんを上手にカメラで撮りたいです！コツ教えていただきたいです！」とのコメントに、「アーーーーーッと今日イチの素敵質問来たので詳しく書いていきます」と応じた。そして妹でモデル、女優として活躍するKokiの写真を“教材”にしながら「なる