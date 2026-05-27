【モデルプレス＝2026/05/27】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のユジン（YUJIN）が5月25日、自身のInstagramを更新。オフショルダーのコーディネートを公開し、話題となっている。【写真】K-POP人気アイドル「ラインが綺麗」ミニ丈オフショルから美ウエスト披露◆IVEユジン、オフショルで美肩＆美ウエスト披露ユジンは、美しい肩が際立つショート丈のオフショルダートップスに黒いボトムスを合わせ、引き締まったウエストと