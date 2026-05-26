2026年5月22日から24日にかけて開催されたインディーゲームの祭典「BitSummit PUNCH」。BitSummit実行委員会は、3日間の総来場者数を発表しました。昨年比117％の来場者数を記録3日間の総来場者数は昨年比117％となる6万8208人と、過去最高記録を更新しました。内訳は下記のとおり。5/22（金）ビジネスデイ1万3975人5/23（土）一般公開日 1日目2万8600人5/24（日）一般公開日 2日目2万5633人累計来場者延べ人数：6万8208人会期中は