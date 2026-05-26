12勝3敗で並んだ大関・霧島との優勝決定戦を制し、小結・若隆景が25場所ぶり（4年2か月）ぶり2度目の優勝を果たした。復活Vに大きな声援が送られた一方、決定戦に敗れた霧島の今後についても、関係者の注目が集まっている。【写真】土俵に注がれる熱い視線、「溜席の着物美人」の姿も若隆景は大関候補だった2023年春場所で右膝前十字靭帯を断裂して途中休場。その後、3場所連続全場で幕下まで転落するも、幕下、十両での優勝を