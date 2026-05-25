毎週、気になるグッズ、ホビー、ゲームをフワっとレビューする即買いガジェット。今週はG-SHOCKの5600シリーズです。G-SHOCKのアイコン的なモデルである角形ベゼルの5600シリーズ。近年のモデルでは心拍数やワークアウトの計測がスマホアプリと連携されている。さらに各種通知機能などもあり、ほぼほぼスマートウオッチと言っても過言でないほど機能が大充実。そして、もうひとつ注目の機能が駆動方式だ。蛍光灯でも充電ができる「