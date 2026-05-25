イラン戦争ではタンカーやコンテナ船の海運に頼っているグローバルサプライチェーンが深刻な危機にさらされ、各企業の調達部門は今も状況把握・対応に奔走している（写真はイメージ）あらゆるメディアから日々、洪水のように流れてくる経済関連ニュース。その背景にはどんな狙い、どんな事情があるのか？『週刊プレイボーイ』で連載中の「経済ニュースのバックヤード」では、調達・購買コンサルタントの坂口孝則氏が解説。得意の