ÆüËÜ½é¤Î¡Ö¹ØÇã·Ê¶·»Ø¿ô¡×¤¬¼¨¤¹¤â¤Î¡¢¥Ü¥ó¥¯¥éÏÈ¤«¤é´ë¶È¶ÈÀÓ¤ËÄ¾·ë¤Ø
¥¤¥é¥óÀïÁè¤Ç¤Ï¥¿¥ó¥«¡¼¤ä¥³¥ó¥Æ¥ÊÁ¥¤Î³¤±¿¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤¬¿¼¹ï¤Ê´íµ¡¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¡¢³Æ´ë¶È¤ÎÄ´Ã£ÉôÌç¤Ïº£¤â¾õ¶·ÇÄ°®¡¦ÂÐ±þ¤ËËÛÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë
¤¢¤é¤æ¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤éÆü¡¹¡¢¹¿¿å¤Î¤è¤¦¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ë·ÐºÑ´ØÏ¢¥Ë¥å¡¼¥¹¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÁÀ¤¤¡¢¤É¤ó¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡¡¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¡Ö·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¡×¤Ç¤Ï¡¢Ä´Ã£¡¦¹ØÇã¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Îºä¸ý¹§Â§»á¤¬²òÀâ¡£ÆÀ°Õ¤Î¥Ç¡¼¥¿¼ý½¸¡¦Ê¬ÀÏ¤ò¤â¤È¤Ë·ÐºÑ¤Îº£¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡£º£²ó¤Ï¡Ö¹ØÇã·Ê¶·»Ø¿ô¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡ÖÆþ¼Ò»î¸³¤ÎÀ®ÀÓ¤¬¤â¤Ã¤È¤â°¤¤¥Ü¥ó¥¯¥é¤«¡¢±¦ÏÓ¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤¬¾ò·ï¤À¡×¡£
25Ç¯Á°¡¢»ä¤ÏÁí¹çÅÅµ¡¥á¡¼¥«¡¼¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¤½¤·¤ÆÄ´Ã£ÉôÌç¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¿Íºà¤Î¾ò·ï¤À¤½¤¦¤À¡£Ä´Ã£¤È¤Ï³°Éô¤«¤éºàÎÁ¤äÉôÉÊ¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ëÉôÌç¤À¡£¥Ü¥ó¥¯¥é¤Ï°ÕÌ£¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼±¦ÏÓ¡©¡¡
¡Ö¥«¡¼¥Ü¥óÍÑ»æ6Ëçºþ¤ÎÃíÊ¸½ñ¤òËèÆü100¥»¥Ã¥È½ñ¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾¦ÃÌ¼¼¤Ç´ù¤òÃ¡¤¤Ê¤¬¤é¸ò¾Ä¤¹¤ë»Å»ö¤À¤«¤é¡×
¿¿´é¤Ç¤¤¤ï¤ì¤¿¡£¼ÒÆâÅª¤Ë¤ÏÅÁÉ¼¤ò±¦¤«¤éº¸¤ËÎ®¤¹¤À¤±¤Î¡¢ºÇÄìÊÕ¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤À¤Ã¤¿¡£¤Î¤Á¤Ë¤Ï¡Ö°Â¿´¤·¤í¡£Ä´Ã£¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¡¢¥Ü¥ó¥¯¥é¤Î¾ò·ï¤À¤±¤¬»Ä¤Ã¤¿¡×¤À¤Ã¤Æ¤µ¡£
¤½¤ì¤âº£¤ÏÀÎ¡£¿ÌºÒ¤ä¥³¥í¥Ê²Ò¡¢Ê¶Áè¤ÎºÝ¤Ë¡¢´ë¶È¤ÎÄ´Ã£ÉôÌç¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ä´Ã£¤Ç¤¤ë¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤ÇÀ¸»º¤¬·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤«¤¬·è¤Þ¤ë¤¿¤á¤À¡£
Çä¾å¤âÍø±×¤âÄ´Ã£¤·¤À¤¤¤ÈÍý²ò¤µ¤ì»Ï¤á¤¿¡£¥¤¥é¥óÀïÁè¤Ç¤Ï¡¢¸¶Ìý¡¢LNG¤ä¤½¤Î´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤Î¥Ê¥Õ¥µ¡¢¥Ø¥ê¥¦¥à¡¢²Ã¹©ÉÊ¤ÎÀÜÃåºÞ¤äÅÉÎÁ¡¢¤µ¤é¤Ë¼ù»éÉôÉÊ¤Þ¤Ç¡ÖÄ´Ã£¤Î¤è¤·¤¢¤·¡×¤¬´ë¶È¶ÈÀÓ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃíÊ¸¤·¤¿¤éÆÏ¤¯¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÀ¤³¦¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¤¦¤Þ¤¯Ä´Ã£¤·¤Ê¤¤¤ÈÆþ¼ê¤Ç¤¤Ê¤¤À¤³¦¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÏÃ¡¢»ä¤¿¤ÁÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤Ï¡ÖÄ´Ã£¤Î¹âÅÙ²½¡×¤¬É¬Í×¤À¡£
Æñ¤·¤¤ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼Ò²ñ¤ÎÎ®¤ì¤ò»¡ÃÎ¤·¡¢Â¾¤è¤ê¤âÀè¤ó¤¸¤ÆÂÐºö¤òÂÇ¤Ä¡£¼è°úÀè¤Ë¥Ö¥Ä¤Î³ÎÊÝ¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤ê¡¢ÂåÂØÀè¤òÃµ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¾ðÊó¤¬É¬Í×¤À¡£
»ä¤¬Ä´Ã£Ã´Åö¼Ô¤À¤Ã¤¿¤³¤í¡¢Â¾¼Ò¤ÎÆ°¸þ¤¬¤ï¤«¤é¤º¡¢¼«¼Ò¤Î²¹ÅÙ´¶¤È¤ÎÈæ³Ó¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é´öÀ±Áú¡Ê¤¤¤¯¤»¤¤¤½¤¦¡Ë¡£º£Ç¯ÅÙ¤è¤ê»ä¤¿¤Á¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¤ÎÄ´Ã£¡¦¹ØÇã¤ËÆÃ²½¤·¤¿·Ê¶·»Ø¿ô¡ÖJPI¡ÊJapan Procurement Index¡Ë¡×¤ÎÄ´ºº¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£ÂÐ¾Ý¼Ô¤Ï´ë¶È¤ÎÄ´Ã£¿Íºà¤À¡£
¡¹ØÆþ²Á³Ê¡¢¢Æþ²ÙÃÙ±ä¡¢£È¯ÃíÎÌ¡¢¤¸«ÀÑ°ÍÍê¿ô¡¢¥¶¡µëÄä»ßÂÇ¿Ç¤Î5¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËè·î¡¢Á°·îÈæ¤Ç¤ÎÊÑ²½¤ò²óÅú¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£
¡¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢¢¤¬ÉÑÈ¯¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¶¡µë¤¬É¯Ç÷¡Ê¤Ò¤Ã¤Ñ¤¯¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ï¤«¤ë¡££¤ä¤¤Ïº£¸å¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¶½Î´¤ò¼¨¤¹¡£¥¤Ï¼è°úÀè¤ÎÉÔºÎ»»»ö¶È¤«¤é¤ÎÅ±Âà¤ä»ö¶ÈÄä»ß¤Ê¤É¥ê¥¹¥¯¤ò¼¨¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¤¤È¥¤Î2¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤Ë¤â¤Û¤ÜÀèÎã¤¬¤Ê¤¤»ØÉ¸¤È¤Ê¤ë¡£
Ä´ºº¤ÏÈ©´¶³Ð¤Ç¤Î²óÅú¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ä´Ã£¤È¤ÏÃº¹Û¤Î¥«¥Ê¥ê¥¢¤Ç¤¢¤ê¡¢³°Éô¤Î´ë¶È¤È¿¨¤ì¹ç¤¦²áÄø¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¡£¤³¤Î»Ø¿ô¤Ë¤Ï°ÕÌ£¤È°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¤¬¾å¾º¤·¡¢¤·¤«¤·£¤¬²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¥³¥¹¥È¥×¥Ã¥·¥å·¿¥¹¥¿¥°¥Õ¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î½é´ü¤ò¼¨¤¹¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¿¤¤ÏÁý²Ã¤·¤Æ¤â¡¢¥¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼ûÍ×¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ë¶¡µëÂ¦¤¬ÃÇ¤ê»Ï¤á¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡£¤È¤¹¤ì¤Ð2¡Á3¥«·î¸å¤Ë¤Ï¡ÖÃíÊ¸¤·¤Æ¤â¥Ö¥Ä¤¬Íè¤Ê¤¤¡×¶ÉÌÌ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£
»ä¤¿¤Á¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤ÏÄ´Ã£¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢Æ±¿¦¶È¿Í¤¿¤Á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¿¡£Á´¹ñ¤Ë2Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²óÅú¶¨ÎÏ¼Ô¤âÂ³¡¹¤ÈÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÉ¼Ô¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¤¬¤¤¤¿¤é¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£¤Ê¤ªÅö»Ø¿ô¤ÏÈó±ÄÍø»ö¶È¤Ç¡¢¼ý±×²½¤ò¹Ô¤Ê¤ï¤Ê¤¤¡£
ÂæÏÑ¤Ç¤Ï¶È³¦ÃÄÂÎ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸¦µæµ¡´Ø¤äÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤È¤âÏ¢·È¤·¤Æ¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»Ø¿ô¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤âº£¸å¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅ¸³«¤¬¤Ç¤¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ü¥ó¥¯¥éÏÈ¤Ï»Ø¿ô¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤¿¡£
¼Ì¿¿¡¿¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò