なすなかにしの中西茂樹さんがキン肉マン超人募集漫談を繰り広げる！今回、なすなかにし中西茂樹さんが考案したのはサブミッションの達人である"挟む系超人"。しかも、中西さんが得意とする「超人オリンピックでそこそこな活躍します」という超人を解説してもらいます！ 超人リストVol.53クリップマン身長：220cm体重：165kg超人強度：60万パワー出身：イギリス――こちら、何をモチーフにした超人なんでしょう