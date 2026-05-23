【モデルプレス＝2026/05/23】女優の内田理央が5月22日、自身のInstagramを更新。アイドルメイクショットを公開し、話題になっている。【写真】34歳女優「デビューできそう」韓国アイドルメイクで雰囲気がらり◆内田理央、韓国アイドルメイクショット披露内田は「先日韓国で憧れのアイドル体験して来ました 凄くない？！？！？！？！自分じゃないみたい！！！！！！！！！！！！」と感激をつづり、アイドル体験ショットを投稿。韓