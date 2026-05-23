「フォーブス」が発表したアスリート番付米経済誌「フォーブス」は22日（日本時間23日）、2026年版の世界のアスリートの長者番付トップ50を発表した。ドジャース・大谷翔平投手が球界トップ、世界5位にランクインした。また、フィールド外で稼ぎ出す副収入に関しては推定1億2500万ドル（約193億8000万円）に達し、世界1位に君臨した。大谷は2023年12月にドジャースと当時スポーツ史上最高額となる、10年総額7億ドル（当時1014