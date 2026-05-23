「フォーブス」が発表したアスリート番付

米経済誌「フォーブス」は22日（日本時間23日）、2026年版の世界のアスリートの長者番付トップ50を発表した。ドジャース・大谷翔平投手が球界トップ、世界5位にランクインした。また、フィールド外で稼ぎ出す副収入に関しては推定1億2500万ドル（約193億8000万円）に達し、世界1位に君臨した。

大谷は2023年12月にドジャースと当時スポーツ史上最高額となる、10年総額7億ドル（当時1014億円）の巨額契約を結んだ。一方で契約期間中の給与の97％を後払いにする異例の契約形態となっており、毎年200万ドル（約3億1000万円）にとどまってる。

一方で昨年は、オールスターゲームへの出場による4万ドル、そしてドジャースをワールドシリーズ制覇へと導いたポストシーズンボーナス約48万5000ドルを手にしたという。ただ、大谷にとってその併せた金額52万5000ドル（約8357万円）は「ソファのクッションの隙間にある小銭のようなものに過ぎない」とも指摘する。

大谷はグランドセイコーやワコールなど20社以上のスポンサー企業を抱えており、スポンサー契約やイベント出演、ライセンス契約、記念品ビジネスなどによる「競技場外（オフフィールド）」の収入は推定1億2500万ドル。過去12か月間において全アスリートトップに立っているという。これはNBAのレブロン・ジェームズが記録した8500万ドル（約131億8000万円）を大きく上回り1位だ。

同誌の36年間にわたる調査の歴史において、現役選手として大谷のオフフィールド収入を上回ったのは、2021年に自身のウイスキーブランド売却による多額の利益を得た総合格闘家のコナー・マクレガー（1億5800万ドル）のみである。改めて、大谷という選手の規格外ぶりが一目瞭然といえる。

なお、ランキング全体のトップはサッカーのクリスティアーノ・ロナウドで、総額3億ドル（約465億円）だった。上位50人のうち、米国籍のアスリートが29人で過半数を占め、競技別ではNBA（バスケットボール）が最多の20人、NFL（米フットボール）が9人、サッカーが7人、MLB（野球）は大谷を含め3人だった。（Full-Count編集部）