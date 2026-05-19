フェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世の妻でモデルの由布菜月さんが17日、自身のインスタグラム(@yufudayo)で子どもとのツーショットを披露した。先月に出産したばかりの由布さんは「入院期間の記録たち 産まれてすぐのほにゃほにゃが懐かしい」と綴り、複数の写真をアップ。ベッドで寝ている赤ちゃんとのツーショットなどが収められている。コメント欄では「可愛すぎる~!癒しです」「はぁ愛おしい」「パパにどこか