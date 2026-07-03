ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペア解説で注目を浴びた高橋成美さん（34）が2日に放送されたテレビ東京「有吉弘行のグレートクエッション！それサイコーです！」（後6・25）に出演。母方の姓が全国に約300人しかいない珍しいものであることを明かした。「あなたのご先祖サマどんな方?」と題して、ガクテンソクの奥田修二が街頭インタビューを行うVTRが放送された。これを受け、スタジオでは高橋さんが「