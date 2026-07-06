タレントの王林（28）が4日放送のTOKYO MX「サバンナ高橋の、サウナの神さま」（隔週土曜後6・00）に出演。MCの高橋茂雄の問いかけを一蹴する場面があった。サウナ好きの高橋が各界のゲストをサウナに迎え、心身ともにととのいながらトークを引き出す番組。高橋が「王林ちゃんってさ、東京の芸能界とかやったら、誰が仲良いの？」と尋ねると、王林は「もう、その質問ほんとに嫌いで」とバッサリ。高橋は即座に「あっごめん」と