東京都心が最高気温31.7度の真夏日となった9日、江戸川区の一角では、何やらもくもくと“白い煙”が立ちのぼっていました。ここは店主の川和さんが炭火でじっくりと焼き上げる「焼き魚弁当」を求める人たちで行列ができる弁当店。「上司に教えられてハマりました。迫力がありますね、デカイです」と話す人も。真夏日の暑さの中、魚を焼き続ける店主の額には汗が。炭火でいぶされ、壁も真っ黒な店内の温度は50度近く表示されていま