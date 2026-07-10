台風9号と今後の気象情報について、及川藍気象予報士の解説です。大型で非常に強い台風9号は勢力を維持したまま、あすの午前中、石垣島などの先島諸島に最も接近する見込みです。この後、沖縄ではさらに雨や風が強まってきます。沖縄では先島諸島を中心に、あすにかけて瞬間的に60メートルと、一部の家屋が倒壊するおそれもある猛烈な風が吹く予想です。また、今夜からあすにかけて台風本体の活発な雨雲がかかり、非常に激しい雨が