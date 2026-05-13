日差しが強くなってきましたが、目の日焼け対策できていますか？紫外線を浴び続けると病気のリスクも…。専門医に注意点を聞きました。18地点中14地点と、多くの地点で25℃以上の夏日となった13日の県内。紫外線の強さも真夏並みに上昇しています。日焼け対策は当たり前となってきましたが…■街の人Q目の紫外線対策の意識は？■20代「目の紫外線…していないです。（サングラスは）自分のファッション的にいるかな…と浮いちゃう