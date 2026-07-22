大相撲名古屋場所10日目、関脇・安青錦は横綱・豊昇龍を上手投げで破り、特例での大関復帰となる10勝まであと1勝となった。今年の1月場所では新大関優勝を果たした安青錦だが、3月場所中に左足小指を骨折。完治しない状態のまま5月の夏場所前の出稽古で左足首を痛め、カド番だった夏場所の土俵を全休した。関脇に陥落した今場所は大関復帰のために10勝を目指しているが、それも連日、ケガとの戦いとなっている。【写真】安青錦の