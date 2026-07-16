2025年秋のドラフトでソフトバンク・ホークスから1位指名を受け、2026年夏にはMLBドラフトでマイアミ・マーリンズから8巡め指名（全体235位）を受けた米スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手。MLB、NPB、そして大学に残るという3つの選択肢があるなか、どうやら佐々木が選んだ道は、マーリンズ入りということになるらしい。7月15日のサンスポ電子版が「佐々木麟太郎、マーリンズ入り決断！」と報じている。先に指名したソフ