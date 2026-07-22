東京消防庁によりますと、きのう（21日）都内では3歳から103歳までの男女あわせて287人（暫定値）が熱中症の疑いで救急搬送されました。このうち▼50代から70代の男性5人、40代から90代の女性5人のあわせて10人が重症、▼男女124人が中等症、▼男女153人が軽症です。東京消防庁によりますと、2022年に現在の方式で集計を開始して以来、熱中症疑いの救急搬送者数は最多となったということです。