これからの天気。12日は、晴れていても急な雨に注意が必要です。 ◆注意報 上中下越の各地に乾燥注意報が発表されています。 ◆5月12日（火）の天気 ・上越地方 昼頃までは晴れて、汗ばむ陽気になるでしょう。ただ、午後は雲が増えて、にわか雨や雷雨の所がありそうです。 ・中越地方 昼過ぎにかけて、日差しが降り注ぐでしょう。一方、午後は、急に雨雲の湧く所がありそうです。傘マークがついていない