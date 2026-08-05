【キーウ、モスクワ共同】ロシア軍は4日夜から5日未明にかけてウクライナ首都キーウと周辺のキーウ州に大規模攻撃を実施し、計17人が死亡、44人が負傷した。ウクライナ軍などによると、弾道ミサイル24発が使用されたが、1発も迎撃できなかった。ゼレンスキー大統領は「迎撃ミサイルがあれば国民の命を救うことができた」として友好国に供給を求めた。ロシア国防省は5日、キーウへの攻撃ではウクライナ軍のために物資輸送や保管