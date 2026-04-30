©️ABCテレビ 4月期スタートのドラマ『エラー』（ABCテレビ・テレビ朝日系列 毎週日曜夜10時15分）は、とある女性を死なせてしまった中田ユメ（畑芽育）と、その女性の一人娘で真実を知らない大迫未央（志田未来）が奇妙な友情を育む物語を描く作品。栗山千明さんは、地元で有名な学習塾の社長として成功を収めているが、娘のユメとの親子仲は最悪という母親を演じている。 ――栗山さんは、